Centrale nucleare Zaporizhzhia | la Turchia si offre da mediatore

(Di domenica 4 settembre 2022) Lasidaper risolvere la situazione nelladi. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a Putin che Ankara è disposta a mediare tra Mosca e Kyiv come ha fatto per l’accordo sul grano.: lavuole mediare tra Mosca e Kyiv Continuano

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli esperti dell'Aiea resteranno a Zaporizhzhia fino al 4-5 settembre. Londra comunica che proseguono i b… - rusembitaly : ?? Il 1° settembre, il regime di #Kiev ha tentato una grande provocazione per interrompere l'arrivo del gruppo di l… - rusembitaly : ?? Il regime di Kiev prosegue le azioni di “terrorismo nucleare” presso la centrale nucleare di Zaporizhia.?? - universo_astro : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina The Insider ha pubblicato questo filmato del lancio di razzi/missili russi dal territorio della central… - rebetico64 : @Filippo22011998 @OmegaIndi @citidzenx @MediasetTgcom24 ?????? la #Russia fa esplodere la centrale nucleare di… -

...per l'energia atomica ha ottenuto l'ok a rimanere nella, dove gli ispettori hanno costatato 'gravi violazioni'. Kiev denuncia altri raid russi nella zona dell'impianto. Intanto le ...Restando in tema, l'Ucraina ha colpito una base russa a Energodar, la città dove si trova ladi Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe dall'inizio della guerra. L'attacco è ...La Turchia si offre da mediatore per risolvere la situazione di stallo nella centrale nucleare di Zaporizhzhia.Uno dei proiettili di artiglieria durante i bombardamenti delle forze armate ucraine ha colpito l'unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhzhia. Lo ...