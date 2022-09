Centrale nucleare di Zaporizhzhia, dalla missione IAEA si attendono equilibrio e imparzialità (Di domenica 4 settembre 2022) Dovrebbero arrivare la settimana prossima i risultati del sopralluogo del team di esperti della IAEA, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, presso la Centrale Zaporizhzhia situata in Ucraina in territorio controllato dai russi. È logico aspettarsi obiettività da parte degli ispettori, il cui lavoro è garantire la sicurezza di un impianto così delicato e pericoloso come può essere una Centrale nucleare, ma la strumentalizzazione delle loro dichiarazioni a fini politici è sempre in agguato. Sul sito stesso della IAEA sono riportate la parole del direttore generale Rafael Mariano Grossi, secondo cui la finalità della missione della quale lui stesso fa parte è proteggere l’incolumità e la sicurezza del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e ... Leggi su api.follow (Di domenica 4 settembre 2022) Dovrebbero arrivare la settimana prossima i risultati del sopralluogo del team di esperti della, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, presso lasituata in Ucraina in territorio controllato dai russi. È logico aspettarsi obiettività da parte degli ispettori, il cui lavoro è garantire la sicurezza di un impianto così delicato e pericoloso come può essere una, ma la strumentalizzazione delle loro dichiarazioni a fini politici è sempre in agguato. Sul sito stesso dellasono riportate la parole del direttore generale Rafael Mariano Grossi, secondo cui la finalità delladella quale lui stesso fa parte è proteggere l’incolumità e la sicurezza del più grande impiantodell’Ucraina e ...

GiuseppeConteIT : Ai ragazzi di #ScuolaZoo ho lasciato un messaggio per Salvini, che sarà presto loro ospite. Sarò a #Baggio, perifer… - demagistris : Se oggi si rischia la catastrofe nella centrale nucleare in Ucraina e ci sono bollette fuori controllo che colpisco… - amnestyitalia : Le attività militari della Russia alla centrale di #Zaporizhzhia mettono in pericolo la sicurezza nella regione. To… - Tharoim : @riccardoweiss @carmelodipaola @EnricoLetta A noi giovani dovete dirci perché in 40 anni non avete fatto costruire… - piera49_65 : @MaxGonann @GiovaQuez Già oggi hanno fatto saltare i tralicci mettendo in gravi rischio la centrale nucleare.stanno… -