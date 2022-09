Caro gas | Svezia e Finlandia stanziano 33 miliardi per salvare gli importatori “Inverno di guerra | si rischia una Lehman dell’energia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) I Paesi nordici temono un “di”, funestato non solo dai rincari ma anche da fallimenti a catena delle società energetiche alle prese con l’esplosione dei prezzi di acquisto del gas. Per questo i governi dihanno annunciato che stanzieranno oltre 30di euro per andare in soccorso delle utility che senza interventino di finire in default già lunedì, come riporta Bloomberg. La crisi energetica causata dal taglio delle forniture russe via Nord Stream potrebbe insomma scatenare una crisi finanziaria: “Ci sono gli ingredienti per un momentoBrothers nell’industria”, ha detto il ministro delle finanze finlandese Mika Lintila. La similitudine con la banca di investimenti statunitense fallita ...