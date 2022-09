Caro energia, Nappi (Lega): “Abbiamo leggi pronte per difendere famiglie e imprese” (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ottocento euro in più, è quanto ogni famiglia sarà costretta a pagare per il Caro energia e l’aumento di prodotti di prima necessità come farina, olio e latte. È qualcosa di indegno. L’impegno della Lega è di agire subito a difesa di imprese e famiglie, per questo Matteo Salvini ha chiesto di approvare, entro la prossima settimana, un decreto in Parlamento di almeno 30 miliardi di euro. Personalmente sto ascoltando il grido di decine di imprenditori e di centinaia di famiglie. Non voglio solo essere un portavoce delle necessità della Campania, voglio portare soluzioni. Con un gruppo di esperti stiamo già preparando norme da proporre in Parlamento, con il prossimo Governo di centrodestra. Non si può più attendere”. Lo afferma il consigliere ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ottocento euro in più, è quanto ogni famiglia sarà costretta a pagare per ile l’aumento di prodotti di prima necessità come farina, olio e latte. È qualcosa di indegno. L’impegno dellaè di agire subito a difesa di, per questo Matteo Salvini ha chiesto di approvare, entro la prossima settimana, un decreto in Parlamento di almeno 30 miliardi di euro. Personalmente sto ascoltando il grido di decine di imprenditori e di centinaia di. Non voglio solo essere un portavoce delle necessità della Campania, voglio portare soluzioni. Con un gruppo di esperti stiamo già preparando norme da proporre in Parlamento, con il prossimo Governo di centrodestra. Non si può più attendere”. Lo afferma il consigliere ...

