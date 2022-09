Caro energia, “in Italia lo stop alle fonti fossili richiede 3.351 miliardi di investimenti. Enormi benefici economici, sociali e ambientali” (Di domenica 4 settembre 2022) Il processo di decarbonizzazione è uno strumento chiave per il raggiungimento dell’indipendenza energetica. Per arrivare a un’economia con emissioni nette pari a zero l’Italia dovrebbe investire di qui al 2050, nello scenario più ambizioso, ben 3.351 miliardi: la cifra è molto elevata ma inferiore a quella necessaria in caso di transizione più lenta. Non solo: i ritorni sarebbero molto significativi. La spesa per i combustibili fossili calerebbe di 1.914 miliardi, il Paese avrebbe un ritorno economico di 328 miliardi (oltre a 2,6 milioni di posti di lavoro in più) e ne risparmierebbe 614 grazie alla riduzione delle malattie, al miglioramento della produttività e alla riduzione di morti premature resi possibili dal contenimento dell’inquinamento. In più l’intensità del gas sul pil potrebbe diminuire del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Il processo di decarbonizzazione è uno strumento chiave per il raggiungimento dell’indipendenza energetica. Per arrivare a un’economia con emissioni nette pari a zero l’dovrebbe investire di qui al 2050, nello scenario più ambizioso, ben 3.351: la cifra è molto elevata ma inferiore a quella necessaria in caso di transizione più lenta. Non solo: i ritorni sarebbero molto significativi. La spesa per i combustibilicalerebbe di 1.914, il Paese avrebbe un ritorno economico di 328(oltre a 2,6 milioni di posti di lavoro in più) e ne risparmierebbe 614 grazie alla riduzione delle malattie, al miglioramento della produttività e alla riduzione di morti premature resi possibili dal contenimento dell’inquinamento. In più l’intensità del gas sul pil potrebbe diminuire del ...

