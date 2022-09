Caro energia, dall’acciaio ai fertilizzanti l’industria Ue inizia a fermarsi. Altiforni spenti in Germania e Spagna, in Italia non riaprono le cartiere (Di domenica 4 settembre 2022) Come previsto, in tutta Europa le aziende attive nei settori ad alto consumo di energia iniziano a fermarsi perché i costi di produzione ormai superano i ricavi. Le associazioni di rappresentanza dell’industria dell’acciaio, della carta, della ceramica e del vetro, insieme ai sindacati, avvertono da settimane che senza interventi per tamponare il Caro bollette la ripartenza di settembre sarebbe stata proibitiva. Ora quello scenario si sta concretizzando, con il rischio evidente – visto che lo choc energetico riguarda solo il Vecchio Continente – di favorire anche nel lungo periodo i concorrenti asiatici e statunitensi. Gli stop dai Paesi Bassi alla Germania – Il colosso norvegese dei fertilizzanti Yara ha annunciato una settimana fa un nuovo taglio alla produzione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Come previsto, in tutta Europa le aziende attive nei settori ad alto consumo dino aperché i costi di produzione ormai superano i ricavi. Le associazioni di rappresentanza deldell’acciaio, della carta, della ceramica e del vetro, insieme ai sindacati, avvertono da settimane che senza interventi per tamponare ilbollette la ripartenza di settembre sarebbe stata proibitiva. Ora quello scenario si sta concretizzando, con il rischio evidente – visto che lo choc energetico riguarda solo il Vecchio Continente – di favorire anche nel lungo periodo i concorrenti asiatici e statunitensi. Gli stop dai Paesi Bassi alla– Il colosso norvegese deiYara ha annunciato una settimana fa un nuovo taglio alla produzione in ...

