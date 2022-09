Caro energia, bollette triplicate nelle case di riposo del Nord Est. Rischio stangata per le rette degli assistiti (Di domenica 4 settembre 2022) La prima casa di riposo che in Veneto ha sollevato il problema delle bollette energetiche e, conseguentemente, dei rischi di dover alzare le tariffe, è stata Villa Belvedere di Crocetta del Montello, a una ventina di chilometri da Treviso. Subito dopo averla ricevuta, il presidente Marco Tappari ha sventolato la bolletta dell’energia elettrica di luglio, praticamente triplicata rispetto a quella dello stesso mese del 2021. Un salasso da 28mila 346 euro, di cui circa 23mila per i costi della fornitura e 5mila di Iva, se rapportato ai 9.872 euro di un anno fa. Anche nel ricco Nordest il Caro-consumi avrà effetti pesanti su uno dei settori assistenziali già martoriati dall’emergenza Covid e la vicenda di Crocetta contiene elementi simili a quelli di praticamente tutte le strutture. “Rateizzate le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) La prima casa diche in Veneto ha sollevato il problema delleenergetiche e, conseguentemente, dei rischi di dover alzare le tariffe, è stata Villa Belvedere di Crocetta del Montello, a una ventina di chilometri da Treviso. Subito dopo averla ricevuta, il presidente Marco Tappari ha sventolato la bolletta dell’elettrica di luglio, praticamente triplicata rispetto a quella dello stesso mese del 2021. Un salasso da 28mila 346 euro, di cui circa 23mila per i costi della fornitura e 5mila di Iva, se rapportato ai 9.872 euro di un anno fa. Anche nel riccoest il-consumi avrà effetti pesanti su uno dei settori assistenziali già martoriati dall’emergenza Covid e la vicenda di Crocetta contiene elementi simili a quelli di praticamente tutte le strutture. “Rateizzate le ...

