Caro bollette luce e gas, Germania vara piano da 65 miliardi (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – La Germania vara il piano contro il Caro bollette di luce e gas. I partiti che compongono la coalizione al governo in Germania hanno concordato un piano di sostegno per oltre 65 miliardi di euro contro il Caro vita. Nel paese, come in molti altri stati europei, il potere d’acquisto della popolazione si sta riducendo a causa dei prezzi dell’energia alle stelle e dell’impennata dell’inflazione. Intanto, il livello degli impianti di stoccaggio del gas in Germania ha superato l’85%, come ha riferito il ministero dell’Economia tedesco su Twitter. Il governo tedesco aveva stabilito con decreto che la soglia dell’85% dovesse essere raggiunta entro il 1° ottobre, quindi l’obiettivo è stato ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Lailcontro ildie gas. I partiti che compongono la coalizione al governo inhanno concordato undi sostegno per oltre 65di euro contro ilvita. Nel paese, come in molti altri stati europei, il potere d’acquisto della popolazione si sta riducendo a causa dei prezzi dell’energia alle stelle e dell’impennata dell’inflazione. Intanto, il livello degli impianti di stoccaggio del gas inha superato l’85%, come ha riferito il ministero dell’Economia tedesco su Twitter. Il governo tedesco aveva stabilito con decreto che la soglia dell’85% dovesse essere raggiunta entro il 1° ottobre, quindi l’obiettivo è stato ...

