Caro bollette e prezzo del gas fuori controllo | se ne parla a ‘PresaDiretta’

Il conduttore di Presadiretta, Riccardo IaconaROMA – La seconda puntata di PresaDiretta "I signori del gas", in onda lunedì 5 settembre alle 21.20 su Rai3, è dedicata alla crisi del gas. Nel pieno della tempesta scatenata dal prezzo del gas che continua a salire senza controllo, PresaDiretta analizza gli effetti delle scelte energetiche del nostro Paese. Come faranno le imprese a sostenere le bollette e la carenza di materie prime? Che autunno ci aspetta? Ci stiamo rendendo indipendenti dal gas russo, ma i nostri nuovi partner offrono garanzie democratiche? E c'è un legame tra i profitti dell'industria energetica e le guerre? Un viaggio di PresaDiretta tra le fabbriche del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per raccogliere il grido di allarme degli imprenditori. Come faranno le nostre imprese a sostenere i picchi del costo ...

