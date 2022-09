Caro bollette colpisce le sale giochi: in bilico 10mila posti di lavoro (Di domenica 4 settembre 2022) L’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche e la conseguente inflazione si stanno abbattendo sui bilanci delle aziende e rischiano di travolgere anche le sale giochi. L’aumento delle bollette diventa sempre più insostenibile e potrebbe portare al rallentamento, se non addirittura alla chiusura, di tante attività. Nei prossimi mesi, secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, sono a rischio circa 120mila imprese del terziario di mercato e 370mila posti di lavoro. Fra i settori più esposti ai rincari energetici anche 14mila punti specializzati nella vendita di giochi pubblici: sale slot, Bingo e agenzie di scommesse. Circa 2mila sale a rischio Se le aziende della grande distribuzione stanno segnalando incrementi del costo delle ... Leggi su quifinanza (Di domenica 4 settembre 2022) L’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche e la conseguente inflazione si stanno abbattendo sui bilanci delle aziende e rischiano di travolgere anche le. L’aumento dellediventa sempre più insostenibile e potrebbe portare al rallentamento, se non addirittura alla chiusura, di tante attività. Nei prossimi mesi, secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, sono a rischio circa 120mila imprese del terziario di mercato e 370miladi. Fra i settori più esai rincari energetici anche 14mila punti specializzati nella vendita dipubblici:slot, Bingo e agenzie di scommesse. Circa 2milaa rischio Se le aziende della grande distribuzione stanno segnalando incrementi del costo delle ...

BelpietroTweet : Il segretario lancia la mobilitazione pre voto. Primo appuntamento: gazebo per combattere il caro bollette. Come se… - GassmanGassmann : Quei politici che ora propongono ipotetiche soluzioni per il caro bollette, sono gli stessi che affossando le energ… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta è alla canna del gas: in piazza contro sé stesso Il segretario lancia la m… - ilbaro_1967 : RT @Covidioti: Il PD scende in piazza contro il caro bollette causato dal PD. - Rossana44792035 : RT @LauraGaravini: Contro il caro bollette, il Governo #Draghi sta dimostrando ancora una volta serietà e concretezza. Prevedendo misure pe… -