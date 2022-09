Cardinale a Milanello: obiettivi e valori del nuovo Milan, complimenti ai giocatori per lo spirito 'alla LeBron' (Di domenica 4 settembre 2022) Un day-after di festa per il Milan vittorioso nel derby contro l'Inter: il soggiorno Milanese del nuovo numero uno rossonero Gerry Cardinale... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Un day-after di festa per ilvittorioso nel derby contro l'Inter: il soggiornoese delnumero uno rossonero Gerry...

ACMilanInside_ : Cardinale a Milanello: i dettagli - cmdotcom : #Cardinale a Milanello: obiettivi e valori del nuovo #Milan, complimenti ai giocatori per lo spirito 'alla LeBron' - RadioRossonera : #Cardinale a #Milanello ha affrontato diversi temi... ?? - sportli26181512 : Cardinale a Milanello: obiettivi e valori del nuovo Milan, complimenti ai giocatori per lo spirito 'alla LeBron': U… - MilanPress_it : #Cardinale a #Milanello per congratulare la squadra?? -