Canoa velocità | Mondiali U23 Juniores | vittoria di Sara del Gratta nel K1 500 | Italia quinta in entrambi i medaglieri

(Di domenica 4 settembre 2022) Si sono chiusi iU23 edidi scena a Szeged, Ungheria; competizione dominata dai padroni di casa con 39 medaglie complessive. L’si difende con due quinti posti neie undici medaglie, cinque tra i ‘grandi’ e sei negli, con unaa testa. U23 Gabriele Casadei è terzo nella C1 500: con il cinese Ji Bowen che viaggia spedito verso l’oro, è una lotta tra l’azzurro, il polacco Norman Zezula e lo spagnolo Manuel Fontan, i tre arrivano nello spazio di otto decimi con l’no che si prende il bronzo. Undicesimo invece nella 5000 metri. Quarto posto per Elena Ricchiero e Flavio Spurio nel K2 misto, che si giocano il podio con gli ungheresi Fojt e Opavszky, ma si arrendono in ...

OA Sport

