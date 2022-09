Campionato nazionale giovanile di vela, ultimo giorno: grande successo (Di domenica 4 settembre 2022) Pietro De Luca, raid manager del Campionato nazionale giovanile di Barche a vela fa un bilancio di questa esperienza. WhatsApp Video 2022-09-04 at 20.31.21 (2) Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 settembre 2022) Pietro De Luca, raid manager deldi Barche afa un bilancio di questa esperienza. WhatsApp Video 2022-09-04 at 20.31.21 (2) Consiglia

AstroSamantha : Un grande “in bocca al lupo” alla Nazionale maschile di pallavolo che comincia oggi l’avventura al Campionato del M… - LovisiMary : RT @il_pucciarelli: Calcio che conta. L'Unione sportiva Livorno ha presentato la nuova maglia per il campionato nazionale dilettanti: ospit… - roserra757 : @Irena67516527 @fran_palu @PIEMME979 @deliux9 @Andrew88306241 Onana è stato fermo quasi due anni. Se fosse in class… - marcovaldo103 : @faberskj Anche Héctor Cúper é arrivato secondo nel Campionato nazionale più difficile per quell’epoca - la Serie A… - tusciaweb : Real Fabrica di Roma C5, presentata la squadra per il campionato nazionale di serie B Viterbo - Riceviamo e -