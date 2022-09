Calenda | Rigassificatori servono | se non si riescono a fare perché c' è opposizione si manda l' esercito

(Di domenica 4 settembre 2022) "Dinetre uno a Ravenna uno a Piombino e l'altro al Sud. E se non sic'è una, un ricorso al Tar a un certo punto si militarizza e si fannolo stesso"...

In prima fila ci sono Carloaccanto a Mara Carfagna , poi Sandro Gozi ed Elena Bonetti, ..., salario minimo, separazione delle carriere tra giudici e pm. Oggi però è il tempo dei ......, presenti le ministre che sostengono il Terzo polo Mara Carfagna, Mariastella Gelmini ed Elena Bonetti , insieme a Maria Elena Boschi e Luigi Marattin Dall'utilizzo deial ...Cernobbio, (Como) 4 set. (Adnkronos) - "Di rigassificatori ne servono tre: uno a Ravenna, uno a Piombino e l altro al Sud. E se non si riescono a fare perché c è una opposizione e ricorsi al Tar, ...A Torino il leader di Azione riempie il Mauto e rivendica la rincorsa. “Qui si è fatta l’Italia, qualcosa vorrà dire”.