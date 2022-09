Calciomercato Juventus, è arrivata la cessione ma è troppo tardi: nessun innesto (Di domenica 4 settembre 2022) Alla Juventus non arriverà nessun nuovo giocatore nonostante ci sia stato il colpo di scena con una cessione ormai insperata. La Juventus ha voluto chiudere il mercato con un vero e proprio fuoco di artificio; non parliamo di innesti ma di uscite. I bianconeri, infatti, hanno salutato Arthur. Il centrocampista brasiliano andrà al Liverpool in prestito; operazione importante considerando come il giocatore, ormai, non è più nei piani di Allegri e, con la Juventus, non avrebbe trovato il giusto spazio. Questa cessione, però, non porterà ad un nuovo innesto con la rosa bianconera che resterà così. LaPresseArrivato alla Juventus, Arthur non è mai riuscito ad imporsi come avrebbe voluto e questo per due motivi: i continui problemi fisici e un gioco, quello ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 settembre 2022) Allanon arriverànuovo giocatore nonostante ci sia stato il colpo di scena con unaormai insperata. Laha voluto chiudere il mercato con un vero e proprio fuoco di artificio; non parliamo di innesti ma di uscite. I bianconeri, infatti, hanno salutato Arthur. Il centrocampista brasiliano andrà al Liverpool in prestito; operazione importante considerando come il giocatore, ormai, non è più nei piani di Allegri e, con la, non avrebbe trovato il giusto spazio. Questa, però, non porterà ad un nuovocon la rosa bianconera che resterà così. LaPresseArrivato alla, Arthur non è mai riuscito ad imporsi come avrebbe voluto e questo per due motivi: i continui problemi fisici e un gioco, quello ...

