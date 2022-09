Calciomercato, accordo vicino: Diego Costa torna in Premier League (Di domenica 4 settembre 2022) Diego Costa è pronto a tornare in Premier League. L’attaccante brasiliano si è svincolato dall’Atletico Mineiro a gennaio, ma adesso ha raggiunto un accordo con un club inglese. Dopo gli infortuni di Sasa Kalajdzic e Raul Jimenez, il Wolverhampton si è messo alla ricerca di un attaccante e il profilo individuato è proprio quello di Diego Costa. Diego Costa Wolverhampton Premier League A riportarlo è The Atletic che ha spiegato come il Wolves sia ad un passo dal raggiungere l’accordo con l’ex attaccante di Chelsea e Atletico Madrid. Dopo l’esperienza con i Blues, dove ha collezionato 52 gol in 89 presenze, adesso Diego Costa ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022)è pronto are in. L’attaccante brasiliano si è svincolato dall’Atletico Mineiro a gennaio, ma adesso ha raggiunto uncon un club inglese. Dopo gli infortuni di Sasa Kalajdzic e Raul Jimenez, il Wolverhampton si è messo alla ricerca di un attaccante e il profilo individuato è proprio quello diWolverhamptonA riportarlo è The Atletic che ha spiegato come il Wolves sia ad un passo dal raggiungere l’con l’ex attaccante di Chelsea e Atletico Madrid. Dopo l’esperienza con i Blues, dove ha collezionato 52 gol in 89 presenze, adesso...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, accordo con #Vranckx che vuole solo i rossoneri: adesso bisogna convincere il… - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, blitz per #Dest e accordo in chiusura con il @FCBarcelona - GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - SOSFanta : ? Voti #fantacalcio: Caputo come Henry e Lazovic, male Sabiri e bocciato Lasagna ? - sportli26181512 : Chelsea: dialoghi aperti per il rinnovo di un giocatore: Il Chelsea è intenzionato a prolungare il contratto di Ree… -