Calcio a 5, Europei Under19: Italia-Francia 3-0, buona la prima per i ragazzi di Bellarte (Di domenica 4 settembre 2022) buona la prima. Ha preso il via quest’oggi l’avventura della Nazionale Italiana Under19 di Calcio a 5 nella fase finale degli Europei di categoria in programma in Spagna, all’Olivo Arena di Jaén dal 4 e il 10 settembre. Gli azzurrini di Massimiliano Bellarte, inseriti nello stesso raggruppamento di Francia, Portogallo e Polonia, hanno giocato quest’oggi contro la compagine francese. E’ arrivato un 3-0 autorevole che ha permesso ai nostri portacolori di balzare in testa al girone con la selezione portoghese, vittoriosa 4-2 contro i polacchi. Polonia che sarà domani avversaria dell’Italia alle ore 13.30. L’inizio della sfida non è stato dei più semplici e Bellarte si è fatto sentire grazie a un time-out per dare ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)la. Ha preso il via quest’oggi l’avventura della Nazionalenadia 5 nella fase finale deglidi categoria in programma in Spagna, all’Olivo Arena di Jaén dal 4 e il 10 settembre. Gli azzurrini di Massimiliano, inseriti nello stesso raggruppamento di, Portogallo e Polonia, hanno giocato quest’oggi contro la compagine francese. E’ arrivato un 3-0 autorevole che ha permesso ai nostri portacolori di balzare in testa al girone con la selezione portoghese, vittoriosa 4-2 contro i polacchi. Polonia che sarà domani avversaria dell’alle ore 13.30. L’inizio della sfida non è stato dei più semplici esi è fatto sentire grazie a un time-out per dare ...

