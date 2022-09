Bundesliga 2022/2023, cade il Monchengladbach: al Borussia Park passa il Mainz 0-1 (Di domenica 4 settembre 2022) cade per la prima volta nella stagione 2022/2023 di Bundesliga il Borussia Monchengladbach, che di fronte al suo pubblico inciampa e viene sconfitto per 1-0 dal Mainz. Partita condizionata certamente dall’espulsione di Itakura per i padroni di casa, costretti a giocare in inferiorità numerica dal minuto 53. E proprio due minuti dopo è arrivato il gol che ha deciso le sorti dell’incontro: a realizzarlo è stato Aaron Martin. Tre punti che permettono alla squadra allenata da Svensson di salire in quinta posizione in classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022)per la prima volta nella stagionediil, che di fronte al suo pubblico inciampa e viene sconfitto per 1-0 dal. Partita condizionata certamente dall’espulsione di Itakura per i padroni di casa, costretti a giocare in inferiorità numerica dal minuto 53. E proprio due minuti dopo è arrivato il gol che ha deciso le sorti dell’incontro: a realizzarlo è stato Aaron Martin. Tre punti che permettono alla squadra allenata da Svensson di salire in quinta posizione in classifica. SportFace.

