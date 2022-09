Brunetta | “L’avvio del Pnrr è stato un grande lavoro | tutto da completare”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 4 settembre 2022) CERNOBBIO – “delunda. Spero che il prossimo Governo faccia tesoro dell’esperienza del Governo Draghi e conduca, fino alla fine, la straordinaria collaborazione tra l’Italia e l’Europa. Ilè uncontratto: risorse finanziarie in cambio di riforme e investimenti. Conviene all’Italia. Conviene all’Europa. Buon voto agli italiani”. E’ quanto ha affermato, da Cernobbio in occasione del Pronto per intervenire al Forum Ambrosetti, il ministro della pubblica amministrazione, Renato, ex esponente di Forza Italia che non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche. L'articolo L'Opinionista.