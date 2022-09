Bologna, Soriano: «Così uniti usciremo fuori da questa situazione» (Di domenica 4 settembre 2022) Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro lo Spezia: le dichiarazioni Roberto Soriano ha parlato a Dazn dopo Spezia-Bologna. LE PAROLE – «Non sto passando un bel periodo, ma quando entro cerco sempre di aiutare la squadra e spero di farlo al meglio. Non segno da tanto ma prima o poi succederà. Come squadra non siamo partiti bene, ma prima cambiamo qualcosa e meglio è. Serviva più voglia, sia oggi che contro la Salernitana, sono punti che pesano. Restando Così uniti usciremo fuori da questa situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Roberto, centrocampista del, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro lo Spezia: le dichiarazioni Robertoha parlato a Dazn dopo Spezia-. LE PAROLE – «Non sto passando un bel periodo, ma quando entro cerco sempre di aiutare la squadra e spero di farlo al meglio. Non segno da tanto ma prima o poi succederà. Come squadra non siamo partiti bene, ma prima cambiamo qualcosa e meglio è. Serviva più voglia, sia oggi che contro la Salernitana, sono punti che pesano. Restandoda». L'articolo proviene da Calcio News 24.

