Bologna, Mihajlovic rischia: già individuato il possibile sostituto! (Di domenica 4 settembre 2022) La stagione del Bologna non è iniziata nel migliore dei modi. In occasione di queste prime cinque giornate di Serie A, infatti, il club rossoblu ha conquistato soltanto 3 punti senza mai vincere. Oggi è arrivato un pareggio casalingo per 2-2 contro Lo Spezia. A questo punto, la società sta facendo delle riflessioni e ha preso in considerazione l'ipotesi di esonerare Sinisa Mihajlovic. Paulo Sousa Bologna Calciomercato A riportarlo è Niccolò Schira, secondo il quale Mihajlovic avrebbe a disposizione altre due gare per cercare di far cambiare idea alla società, che ciò nonostante ha già individuato in Paulo Sousa il possibile sostituto. A quanto pare, infatti, il Bologna ha già avuto dei contatti con Sousa nei giorni scorsi. Il tecnico portoghese, inoltre, ...

