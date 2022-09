Bologna, Mihajlovic: «Dopo il gol finiamo di giocare. Con il presidente…» (Di domenica 4 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato Dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn Dopo Spezia-Bologna. LE PAROLE – «Quando facciamo gol poi smettiamo di giocare e torniamo tutti indietro. Troppo poco aggressivi in avanti, prendere gol era questione di tempo come è successo. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare nonostante la rete subita e purtroppo non siamo riusciti a vincere. Non lo so se ci sarà un incontro con il presidente, ma io sono sempre a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Sinisa, allenatore del, ha parlatoil pareggio per 2-2 contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Sinisaha parlato a DaznSpezia-. LE PAROLE – «Quando facciamo gol poi smettiamo die torniamo tutti indietro. Troppo poco aggressivi in avanti, prendere gol era questione di tempo come è successo. Nel secondo tempo abbiamo continuato anonostante la rete subita e purtroppo non siamo riusciti a vincere. Non lo so se ci sarà un incontro con il presidente, ma io sono sempre a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

