Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 4 settembre

(Di domenica 4 settembre 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 1.630 nuovi, 3, 2.003, 20 ricoverati in terapia intensiva, 347 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 376 in meno gli attualmente positivi per un totale di 46.014. SportFace.

Aumentano a un totale di 283, rispetto ai 227 della scorsa settimana, i casi di West Nile registrati e confermati in. Sono questi i dati contenuti nelnumero 8 di Sorveglianza delle Arbovirosi, emesso dalla Direzione regionale Prevenzione. Il Report numero 8 indica anche 15 decessi (uno in più), in ...La regione con il maggior numero di casi e' anche oggi la Lombardia con 2.757 contagi, seguita da(+2.292), Campania (+1.833), Emilia Romagna (+1.572) e Piemonte (+1.553).