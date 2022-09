Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti domenica 4 settembre

(Di domenica 4 settembre 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 1.346 nuovi, 2, 2.363 tamponi molecolari, 9 ricoverati in terapia intensiva, 264 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

La regione con il maggior numero di casi e' anche oggi la Lombardia con 2.757 contagi, seguita da Veneto (+2.292), Campania (+1.833), Emilia Romagna (+1.572) e Piemonte (+1.553). Covid in Campania: sono 1346 i nuovi positivi al virus su 9634 test effettuati. Zero morti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. L'incidenza è pari al 13,97%. Sono 1346, in Campania, i neo positivi al Covid su 9634 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, si registra un calo dei contagi.