Bollette | quattro milioni di famiglie a rischio di povertà energetica

Roma, 04 set – Le Bollette della luce e del gas sono un incubo per molti, troppi italiani. Le famiglie a "rischio povertà energetica" sono circa 4 milioni pertanto, si trovano in questa condizione di difficoltà oltre 9 milioni di persone. Questo è quanto è emerso dall'elaborazione realizzata dall'Ufficio studi Cgia sugli ultimi dati disponibili del Rapporto Oipe 2020. Andiamo con ordine.Il concetto di povertà energeticaL'Oipe è l'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica (Università degli studi di Padova). L'indicatore di povertà energetica è stato ottenuto confrontando la soglia di povertà relativa con la capacità di spesa residua.

