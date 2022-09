Biagio Antonacci pronto al nuovo tour, ma prima pubblica “Telenovela” (Di domenica 4 settembre 2022) Biagio Antonacci è uno degli artisti pop che hanno fatto la storia del panorama musicale italiano. Dopo aver coronato una brillante carriera, portata avanti negli anni a gonfie vele, il cantante torna con un nuovo brano. Telenovela anticiperà il prossimo tour invernale in programma per l’artista, che tornerà a cantare per il suo pubblico. Biagio Antonacci si è dimostrato pronto a tornare in grande stile. Dopo quasi tre anni di silenzio dal suo ultimo album in studio, Chiaramente visibili dallo spazio, il cantante è tornato all’inizio dell’estate con Seria, un brano che segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’artista che è stato uno dei pilastri del panorama musicale italiano negli ultimi anni. Courtesy of Press OfficeIl cantante di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 settembre 2022)è uno degli artisti pop che hanno fatto la storia del panorama musicale italiano. Dopo aver coronato una brillante carriera, portata avanti negli anni a gonfie vele, il cantante torna con unbrano.anticiperà il prossimoinvernale in programma per l’artista, che tornerà a cantare per il suo pubblico.si è dimostratoa tornare in grande stile. Dopo quasi tre anni di silenzio dal suo ultimo album in studio, Chiaramente visibili dallo spazio, il cantante è tornato all’inizio dell’estate con Seria, un brano che segna l’inizio di uncapitolo per l’artista che è stato uno dei pilastri del panorama musicale italiano negli ultimi anni. Courtesy of Press OfficeIl cantante di ...

