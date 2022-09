Beautiful: arriva un’addio che non ti aspetti alla soap opera (Di domenica 4 settembre 2022) In arrivo un addio inaspettato per una nota attrice di Beautiful. Fan increduli, scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo. In queste ore è scoppiata una grossa polemica riguardante Rena Sofer. L’attrice avrebbe lasciato per sempre Beautiful confermando di meritare di più. A quanto sembra, si sarebbe offesa a causa di un’offerta lavorativa da parte della produzione. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Beautiful: l’addio inaspettato di Rena Sofer sconvolge i fanRena Sofer interpreta in Beautiful, il personaggio di Quinn Fuller. Proprio in questi giorni stanno andando in onda le nuove puntate della soap in cui Eric ha deciso di troncare con lei dopo aver scoperto del tradimento con Carter. In realtà, proprio dopo questa decisione l’attrice avrebbe scelto di dire ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 settembre 2022) In arrivo un addio inaspettato per una nota attrice di. Fan increduli, scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo. In queste ore è scoppiata una grossa polemica riguardante Rena Sofer. L’attrice avrebbe lasciato per sempreconfermando di meritare di più. A quanto sembra, si sarebbe offesa a causa di un’offerta lavorativa da parte della produzione. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.: l’addio inaspettato di Rena Sofer sconvolge i fanRena Sofer interpreta in, il personaggio di Quinn Fuller. Proprio in questi giorni stanno andando in onda le nuove puntate dellain cui Eric ha deciso di troncare con lei dopo aver scoperto del tradimento con Carter. In realtà, proprio dopo questa decisione l’attrice avrebbe scelto di dire ...

infoitcultura : “Beautiful”, le anticipazioni: arriva Hope e libera tutti - infoitcultura : Beautiful, la tragedia arriva così: non c’è stato niente da fare per lei - me_medesima_io : Lui arriva senza che nessuno lo sappia e trasforma il #PowerHitsEstate2022 in un suo concerto and I think it’s beautiful - louisgoldensun : beautiful war la canta anche se arriva lo tsunami non la toglierà mai la mia croce -