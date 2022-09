Beato Luciani | il Papa che ha guidato la Chiesa per soli 33 giorni è rimasto nel cuore dei fedeli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) “Magis ostensus quam datus”. Più mostrato che dato. Così san Giovanni Paolo II parlò del suo immediato predecessore nell’omelia della messa che celebrò per il primo anniversario della sua morte il 28 settembre 1979. Wojtyla riprese l’epigrafe composta per Leone XI che fu Pontefice per 27. Albino, Giovanni Paolo I, beatificato il 4 settembre 2022 daFrancesco, haladi Roma per33, ma èneldeiper la sua umanità e la sua umiltà. Morì all’improvviso nella notte del 28 settembre 1978. “Ci domandiamo: perché così presto?”, disse l’allora cardinale decano Carlo Confalonieri nell’omelia del funerale diil 4 ottobre 1978, festa di ...