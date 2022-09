Beach Volley, Campionati Assoluti: Abbiati-Andreatta trionfano nel maschile (Di domenica 4 settembre 2022) Il titolo maschile al Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley è stato conquistato da Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati. Vittoria decisiva quella ottenuta nel 6° turno perdenti contro David Krumins e Fabrizio Manni, battuti con il risultato 2-0 (21-15, 21-19), unitamente alla contestuale vittoria per 2-0 (21-18, 21-19) di Daniele Lupo ed Edgars Tocs ai danni di Carlo Bonifazi e Davide Benzi, diretti concorrenti per il titolo. Ecco le parole di Abbiati: “Siamo felicissimi del titolo che abbiamo conquistato, è il coronamento di un lungo percorso insieme a Tiziano. Siamo solo un po’ dispiaciuti di aver perso la semifinale e non aver avuto la possibilità di giocarci la finale 1°-2° posto di quest’ultimo torneo”. “Per noi è stata una stagione fantastica, abbiamo conquistato diversi ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Il titoloal Campionato Italiano Assoluto diè stato conquistato da Tizianoe Andrea. Vittoria decisiva quella ottenuta nel 6° turno perdenti contro David Krumins e Fabrizio Manni, battuti con il risultato 2-0 (21-15, 21-19), unitamente alla contestuale vittoria per 2-0 (21-18, 21-19) di Daniele Lupo ed Edgars Tocs ai danni di Carlo Bonifazi e Davide Benzi, diretti concorrenti per il titolo. Ecco le parole di: “Siamo felicissimi del titolo che abbiamo conquistato, è il coronamento di un lungo percorso insieme a Tiziano. Siamo solo un po’ dispiaciuti di aver perso la semifinale e non aver avuto la possibilità di giocarci la finale 1°-2° posto di quest’ultimo torneo”. “Per noi è stata una stagione fantastica, abbiamo conquistato diversi ...

