Beach soccer | le Nazionali maschili e femminili agguantano il pass per i World Beach Games

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022) Riconoscimento importante per le dueitaliane di. In quel di Catania, alla See SicilyArena, sia gli uomini che le donne hanno agguantato ilper iche saranno in programma a Bali, in Indonesia, nel 2023. Tanta fatica e successo all’ultimo respiro per la banda di Emiliano Del Duca che si è giocata la qualificazione all’ultima sfida, nella finalina per quinto e sesto posto con la Francia. Successo per gli azzurri per 4-1, grazie ad un eccezionale Zurlo autore di una tripletta. Le parole del ct tricolore: “Potevano concludere questo percorso con qualche vittoria in più. Ma godiamoci questo momento: andremo in Indonesia per prenderci il trofeo. Ora ...