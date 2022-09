Beach soccer, le Nazionali italiane si qualificano per i World Beach Games 2023 a Bali (Di domenica 4 settembre 2022) Le Nazionali italiane Maschile e Femminile di Beach soccer si sono qualificate per i World Beach Games 2023, in programma a Bali il prossimo agosto. I ragazzi di Del Duca hanno sconfitto per 4-1 la Francia, ottenendo l’ultimo pass per volare in Indonesia. Grande protagonista Zurlo, autore di una tripletta. Le ragazze erano invece già qualificate e ciò ha fatto sì che la sconfitta per 5-3 contro la Spagna nella finalina per il 3° e 4° posto fosse meno amara. “Godiamoci questo momento, andremo in Indonesia per vincere. Adesso testa agli Europei di Cagliari in casa nostra. Faremo di tutti per andare in fondo” ha detto il ct Del Duca. Sorride anche il capo delegazione Ferdinando Arcopinto: “Ringrazio il ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) LeMaschile e Femminile disi sono qualificate per i, in programma ail prossimo agosto. I ragazzi di Del Duca hanno sconfitto per 4-1 la Francia, ottenendo l’ultimo pass per volare in Indonesia. Grande protagonista Zurlo, autore di una tripletta. Le ragazze erano invece già qualificate e ciò ha fatto sì che la sconfitta per 5-3 contro la Spagna nella finalina per il 3° e 4° posto fosse meno amara. “Godiamoci questo momento, andremo in Indonesia per vincere. Adesso testa agli Europei di Cagliari in casa nostra. Faremo di tutti per andare in fondo” ha detto il ct Del Duca. Sorride anche il capo delegazione Ferdinando Arcopinto: “Ringrazio il ...

Beach soccer: azzurre qualificate ai World Beach Games

I ragazzi di Del Duca, dopo le vittorie con Norvegia e Francia domani alla See Sicily Beach Arena se la vedranno con l'Ucraina giunta seconda nel girone C di questo torneo. Un match da dentro o fuori,...

'Azzurre', il libro che racconta pure la storia del beach soccer femminile

Dopo il brillante esordio nella prima fase di qualificazione alla Women's Euro Beach Soccer League, svoltasi lo scorso luglio in Portogallo, la Nazionale di Beach soccer femminile in questi giorni è tornata in spiaggia per le qualificazioni ai World Beach Games in programma alla ...

Beach Soccer: missione compiuta, due Italie ai 'World Games'

Le nazionali italiane di Beach Soccer si qualificano ai World Games dell'agosto del prossimo anno a Bali. (ANSA)