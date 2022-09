Bargiggia | “Sarri parla di malafede degli arbitri | da ufficio indagini e squalifica”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 settembre 2022) Paolocommenta le parole di Mauriziosuglipronunciate dopo Lazio-Napoli: “Sono da“. Il giornalista attraverso il suo sito ufficiale scrive: “Lazio-Napoli è stata una delle tre gare, insieme a quella del derby di Milano ad aver offerto nel sabato di calcio italiano una partita interessante con tanti spunti offensivi. Partono bene gli uomini di, poi passata la mezz’ora, il Napoli di Luciano Spalletti prende il controllo della gara fino a compiere una rimonta meritata. Nel finale di gara la reazione dei biancocelesti non ha portato il tanto agognato pareggio a quel punto della gara, anche se lo hanno sfiorato in più circostanze“.si è lamentatoper il gol di Kim e per il ...