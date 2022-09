Bargiggia | “Mi aspetto che il Milan vada avanti in Champions” | Esclusiva

PianetaMilan : .@Paolo_Bargiggia : “Mi aspetto che il @acmilan vada avanti in #Champions” | Esclusiva #ACMilan #Milan… - luciusalb68 : ?@Paolo_Bargiggia? ma la Juventus le sta proprio poco simpatica la E lo si nota a 360 gradi , ma i nomi dei giocato… - luca76828951 : @Paolo_Bargiggia pagliaccio cosa dici ora che fagioli è rimasto ed hanno venduto zakaria? aspetto una tua risposta grazie mille - Jotape080496 : @zocchi_davide @Paolo_Bargiggia @ChampionsLeague Anche in questo aspetto l'Italia dimostra di essere una gerontocra… - zocchi_davide : @Paolo_Bargiggia @ChampionsLeague Questo è anche un aspetto che spiega il perché è anche il secondo mondiale che ci… -

CalcioNapoli1926.it

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Paolo, noto giornalista ed esperto di calciomercato, facendo il punto sulla sessione di ...ritorno dopo un anno difficile in Premier Mi...Da De Laurentiis miun passo avanti, ovvero investimenti senza puntare a particolari plusvalenze '. Sull'addio di Insigne al Napoli ,ha concluso: ' Addio commovente, ma non mi è ... Bargiggia: “Perplessità della dirigenza del Napoli. Chieste spiegazioni a Spalletti” Giuntoli ci ha provato fino alla fine. Niente da fare per l’arrivo di Keylor Navas al Napoli. Niente da fare quindi, magari se ne riparlerà a gennaio Calciomercato Napoli: niente da fare per l’arrivo ...Claudio Zuliani, giornalista di dichiarata fede juventina, si è proiettato al derby della Madonnina tra il Milan e l'Inter.