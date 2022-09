Barbara Foria premiata come comica tv dell’anno a Venezia 79 (Di domenica 4 settembre 2022) Barbara Foria è la “comica tv dell’anno”. L’attrice è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia 79 al Centurion Palace sul Canal Grande con il “Premio Diva e Donna” organizzato da Tiziana Rocca. Le sue imitazioni, da Serena Bortone e Myrta Merlino, sono diventante famosissime. “Grazie per questo premio – ha detto la Foria – oggi qui rappresento la libertà di sorridere e far ridere. Non voglio darlo per scontato perché c’è stato un tempo in cui sul palco – noi donne – non potevamo neanche salire. Alle donne voglio dire grazie per la loro splendida, unica e sempre diversa capacità di raccontarsi e guardare il mondo. Evviva noi donne che sappiamo sorridere , e riusciamo con ironia e autoironia sempre ad affrontare la vita!”. A settembre Barbara ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 4 settembre 2022)è la “tv”. L’attrice è stataal Festival del Cinema di79 al Centurion Palace sul Canal Grande con il “Premio Diva e Donna” organizzato da Tiziana Rocca. Le sue imitazioni, da Serena Bortone e Myrta Merlino, sono diventante famosissime. “Grazie per questo premio – ha detto la– oggi qui rappresento la libertà di sorridere e far ridere. Non voglio darlo per scontato perché c’è stato un tempo in cui sul palco – noi donne – non potevamo neanche salire. Alle donne voglio dire grazie per la loro splendida, unica e sempre diversa capacità di raccontarsi e guardare il mondo. Evviva noi donne che sappiamo sorridere , e riusciamo con ironia e autoironia sempre ad affrontare la vita!”. A settembre...

