Barack Obama vince un Emmy Award: premiato come miglior narratore per il documentario su Netflix (Di domenica 4 settembre 2022) Barack Obama ha vinto un Emmy Award come miglior narratore, per il suo lavoro nella serie di documentari Netflix, “I nostri grandi parchi nazionali”. Il documentario in cinque parti, che presenta parchi nazionali di tutto il mondo, è prodotto dalla società di produzione di Barack e Michelle Obama, “Higher Ground”. Quello dell’ex presidente Usa era il nome più importante in una categoria piena di candidati famosi per il premio assegnato sabato sera ai Creative Arts Emmys, tra cui Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough e Lupita Nyong’o. Barack Obama è il secondo presidente ad avere un Emmy: anche Dwight D. Eisenhower ha ricevuto uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)ha vinto un, per il suo lavoro nella serie di documentari, “I nostri grandi parchi nazionali”. Ilin cinque parti, che presenta parchi nazionali di tutto il mondo, è prodotto dalla società di produzione die Michelle, “Higher Ground”. Quello dell’ex presidente Usa era il nome più importante in una categoria piena di candidati famosi per il premio assegnato sabato sera ai Creative Artss, tra cui Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough e Lupita Nyong’o.è il secondo presidente ad avere un: anche Dwight D. Eisenhower ha ricevuto uno ...

Agenzia_Ansa : Emmy, a Barack Obama il premio come miglior narratore. Per il documentario 'I parchi nazionali più belli del mondo'… - RaiNews : Il prestigioso premio televisivo Usa all'ex presidente degli Stati Uniti, per il documentario tv 'I nostri grandi p… - FQMagazineit : Barack Obama vince un Emmy Award: premiato come miglior narratore per il documentario su Netflix - tozzarelli : @Domenico_p6 Uno che cita Barack Obama dovrebbe scrivere dall'Iraq o, in subordine dall'Afghanistan. - Luxgraph : Barack Obama vince l'Emmy per aver narrato le serie dei parchi nazionali -