Bagnaia trionfa a Misano in volata su Bastianini | il Ducatista riapre il Mondiale

(Di domenica 4 settembre 2022) Suona l'inno di Mameli aAdriatico. Sul gradino più alto del podio sale Peccoche con una prestazione maiuscola conquista la vittoria in una memorabile edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il...

palermo24h : Bagnaia trionfa a Misano davanti a Bastianini - Agenzia_Italia : Francesco Bagnaia trionfa nel Gran Premio di Misano - LaNotifica : Bagnaia trionfa a Misano davanti a Bastianini - zazoomblog : Ordine d’arrivo MotoGP GP San Marino 2022: Bagnaia trionfa in volata su Bastianini! 5° Quartararo - #Ordine #d’arr… - ledicoladelsud : Bagnaia trionfa a Misano davanti a Bastianini -

MOTO GP - E chiudiamo con la moto Gp, Francescovince il GP d'Austria , il pilota del team Ducatidavanti a Quartararo e al compagno di box Jack Miller. Sfortuna per Bastianini, ...MotoGp Austriasu Quartararo. Ordine d'arrivo e classifica pilotiQuarto successo di fila per il pilota Ducati, che batte il prossimo compagno di squadra. Sul podio Vinales con l'Aprilia.MISANO - La Ducati domina a Misano. Bagnaia trionfa davanti Bastianini e riapre i giochi per il titolo iridato. Sul circuito di Misano il pilota torinese ha preceduto la Ducati ...