(Di domenica 4 settembre 2022)ADRIATICO (ITALPRESS) – Francescoha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP. Sul tracciato diAdriatico, ‘Peccò raccoglie la quarta vittoria consecutiva nel Mondiale (la sesta stagionale) e precede il futuro compagno di squadra Enea. Terzo posto per l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales, alle sue spalle un ottimo Luca Marini (Ducati)alla Yamaha del campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo. Sesta posizioni per l’altra Aprilia di Aleix Espargaro, seguono Rins (Suzuki), Binder (Ktm), Martin (Ducati) e Alex Marquez (Honda). Nell’ultima gara della carriera, Andrea Dovizioso chiude al 12° posto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MOTO GP - E chiudiamo con la moto Gp, Francesco Bagnaia vince il GP d'Austria, il pilota del team Ducati davanti a Quartararo e al compagno di box Jack Miller. Sfortuna per Bastianini, ... MotoGp Austria su Quartararo. Ordine d'arrivo e classifica piloti Bagnaia trionfa a Misano davanti a Bastianini - Ildenaro.it