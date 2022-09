Avevamo lasciato Francesco Di Leva come prete-coraggio napoletano in "Nostalgia”, lo ritroviamo come mafioso pugliese a Venezia accanto a Elodie (Di domenica 4 settembre 2022) Francesco Di Leva è in auto con la moglie Carmela e con i figli, Morena e Mario: sta guidando verso lo ZooSafari di Fasano, in provincia di Brindisi. E – coincidenza – proprio di Puglia dobbiamo parlare. Non di parchi divertimenti e di animali, però: di bestie umane, piuttosto. Il suo nuovo film Ti mangio il cuore – diretto da Pippo Mezzapesa e in gara alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti (nelle sale dal 22 settembre e da gennaio su Paramount+) – è ispirato alla storia della prima pentita della mafia del Gargano (impersonata da Elodie), come raccontato nel libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini (Feltrinelli). Francesco Di Leva (foto Gianfranco Ferraro). Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 settembre 2022)Diè in auto con la moglie Carmela e con i figli, Morena e Mario: sta guidando verso lo ZooSafari di Fasano, in provincia di Brindisi. E – coincidenza – proprio di Puglia dobbiamo parlare. Non di parchi divertimenti e di animali, però: di bestie umane, piuttosto. Il suo nuovo film Ti mangio il cuore – diretto da Pippo Mezzapesa e in gara alla Mostra del cinema dinella sezione Orizzonti (nelle sale dal 22 settembre e da gennaio su Paramount+) – è ispirato alla storia della prima pentita della mafia del Gargano (impersonata da),raccontato nel libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini (Feltrinelli).Di(foto Gianfranco Ferraro). Leggi anche ...

