Avete mai visto Suor Cristina prima del successo in TV? Era un'altra persona (Di domenica 4 settembre 2022) I talent hanno regalato al pubblico del piccolo schermo una moltitudine di talenti ed anche tantissime emozioni. Come dimenticare quando Suor Cristina salì per la prima volta sul palco di The Voice of Italy lasciando tutti a bocca aperta. Ma ora, a distanza di molti anni è molto diversa. Ecco come è cambiata. Da quando i talent vanno in onda, moltissimi sono stati gli artisti che hanno estasiato il pubblico con il loro grande talento. prima con Amici di Maria De Filippi, poi X Factor e ancora The Voice of Italy e The Voice Senior. In molti non ricordano forse, che molti dei grandi artisti della musica italiana vengono proprio dai talent come Alessandra Amoroso, Mengoni, Noemi, Giusy Ferreri e tantissimi altri. Ma di certo nessuno dimenticherà la sorpresa di vedere una Suora camminare sul palco di The ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 4 settembre 2022) I talent hanno regalato al pubblico del piccolo schermo una moltitudine di talenti ed anche tantissime emozioni. Come dimenticare quandosalì per lavolta sul palco di The Voice of Italy lasciando tutti a bocca aperta. Ma ora, a distanza di molti anni è molto diversa. Ecco come è cambiata. Da quando i talent vanno in onda, moltissimi sono stati gli artisti che hanno estasiato il pubblico con il loro grande talento.con Amici di Maria De Filippi, poi X Factor e ancora The Voice of Italy e The Voice Senior. In molti non ricordano forse, che molti dei grandi artisti della musica italiana vengono proprio dai talent come Alessandra Amoroso, Mengoni, Noemi, Giusy Ferreri e tantissimi altri. Ma di certo nessuno dimenticherà la sorpresa di vedere unaa camminare sul palco di The ...

davidefaraone : Vivete di odio, pensate sempre a raccogliere consensi contro qualcuno, mai per qualcosa. Avete sempre un pericolo d… - CarloStagnaro : Come si formano i prezzi del #gas? Cos'è e come funziona il #ttf? Quali effetti potrebbe avere il fantomatico cap?… - CheVannoDette : @LFrankllin @jacopo_iacoboni Meglio di te, servo degli USA e della loro visione LGBT, Nazi-Vax, imperialista e del… - lvnarhoon : non è possibile veramente non imparano mai sono stufa io quindi non immagino gli enha e per far arrabbiare heeseung… - redblacktree_ : RT @FrankGrimesSMM: @stebellentani non è previsto che sia il Milan che ha giocato meglio. nono, siete voi che ce lo avete regalato. la tifo… -