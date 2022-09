Avete mai visto lo yatch di Maria De Filippi? Ecco com'è e quanti milioni di euro vale (Di domenica 4 settembre 2022) Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Tutto ciò che tocca diventa oro, ma Avete mai visto il suo yatch? E' qualcosa di pazzesco. Maria De Filippi ha cominciato la sua carriera dopo aver conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, il giornalista Maurizio Costanzo. Fin dagli esordi le idee della conduttrici sono diventati degli enormi successi senza tempo. Basti pensare che il dating show, Uomini e Donne va in onda ogni anno da ben 22 anni coinvolgendo una larga fascia di pubblico. Lo stesso vale per Amici, ma anche per C'è Posta per te. Insomma la Queen Mary lavora alacremente tutto l'anno ottenendo grandi successi. Per tutti l'estate segna il momento di relax, quel momento dell'anno in cui tutti i vip ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 4 settembre 2022)Deè una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Tutto ciò che tocca diventa oro, mamaiil suo? E' qualcosa di pazzesco.Deha cominciato la sua carriera dopo aver conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, il giornalista Maurizio Costanzo. Fin dagli esordi le idee della conduttrici sono diventati degli enormi successi senza tempo. Basti pensare che il dating show, Uomini e Donne va in onda ogni anno da ben 22 anni coinvolgendo una larga fascia di pubblico. Lo stessoper Amici, ma anche per C'è Posta per te. Insomma la Queen Mary lavora alacremente tutto l'anno ottenendo grandi successi. Per tutti l'estate segna il momento di relax, quel momento dell'anno in cui tutti i vip ...

