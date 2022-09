Avete mai visto la casa di Nicola Porro? Un appartamento da sogno (Di domenica 4 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nicola Porro, Avete mai visto la casa dove abita? Si tratta di un appartamento da sogno nel cuore di Roma anche se ha un’altra casa anche a Milano. Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica è sempre sulla cresta dell’onda per quanto riguarda le sue opinioni su fatti d’attualità e di cronaca. Meno si conosce, Leggi su youmovies (Di domenica 4 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.mailadove abita? Si tratta di undanel cuore di Roma anche se ha un’altraanche a Milano. Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica è sempre sulla cresta dell’onda per quanto riguarda le sue opinioni su fatti d’attualità e di cronaca. Meno si conosce,

davidefaraone : Vivete di odio, pensate sempre a raccogliere consensi contro qualcuno, mai per qualcosa. Avete sempre un pericolo d… - SiavoushF : @wazzaCN @atta1908 Si vede nettamente che la difesa ha problemi, ma fino all'altro giorno avete messo Maignan e Han… - CarloStagnaro : Come si formano i prezzi del #gas? Cos'è e come funziona il #ttf? Quali effetti potrebbe avere il fantomatico cap?… - spiceguuurl : -daró mai retta a persone che si autoproclamano portavoce di una battaglia quando non fanno letteralmente nulla per… - gryphonalex : @graziano_delrio @pdnetwork @repubblica @giovannacasadio Le ambiguità nei confronti di Mosca le avete in coalizione… -