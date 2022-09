Aurora Ramazzotti | il pancino resta un mistero | fan a caccia del dettaglio tra i post social

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - Gianni90 : @femmefleurie Lei, Aurora Ramazzotti, in altri periodi della storia sarebbero finite nell'anonimato della mediocrit… - Rem_MadeofPaper : E Alessandra Amoroso E i Maneskin che non sono più quelli di una volta E Aurora Ramazzotti E il micropene di Elia… - nicolaonga : Giorgia Soleri ?? Aurora Ramazzotti -

Michelle Hunziker sta davvero per diventare nonna La conduttrice parrebbe aver fornito ai fan tutte le risposte che cercavanoaspetterebbe un bambino: questa la notizia che da poco più di ventiquattr'ore sta tenendo milioni di persone incollate al telefonino. La figlia di Eros e Michelle, stando ai rumors, ...Dopo l'annuncio della gravidanza diche ha reso entusiasta e felice Roberta Capua , oggi si è celebrato un grandissimo attore italiano Vittorio Gassmann che proprio oggi, se fosse ...Aurora Ramazzotti non ritiene di dover smentire né confermare la gravidanza, ma di mettere la notizia in dubbio sì ...Aurora Ramazzotti in dolce attesa Continua il giallo sulla gravidanza dell'influencer. Lei intanto torna sui social e scatena il chiacchiericcio ...