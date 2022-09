Attenzione, le ultime foto scattate dal telescopio James Webb hanno un nuovo virus invisibile agli scan (Di domenica 4 settembre 2022) Un virus, precisamente un malware, è emerso analizzando le ultime foto scattate dal telescopio James Webb, lo straordinario “oggetto” tecnologico della Nasa, in orbita dallo scorso Natale. James Webb, 3/9/2022 – Computermagazine.itUn problema di non poco conto tenendo conto che gli ultimi affascinanti scatti realizzati dal JWST circa le galassie “lontane lontane”, li abbiamo visti praticamente tutti, e molti li hanno anche scaricati magari per metterli come sfondo del proprio computer o smartphone. Peccato però che all’interno di un’immagine sia stato trovato un virus, e l’allarme è scattato dalla società di sicurezza di Securonix. Si tratta nel dettaglio di una foto ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Un, precisamente un malware, è emerso analizzando ledal, lo straordinario “oggetto” tecnologico della Nasa, in orbita dallo scorso Natale., 3/9/2022 – Computermagazine.itUn problema di non poco conto tenendo conto che gli ultimi affascinanti scatti realizzati dal JWST circa le galassie “lontane lontane”, li abbiamo visti praticamente tutti, e molti lianche scaricati magari per metterli come sfondo del proprio computer o smartphone. Peccato però che all’interno di un’immagine sia stato trovato un, e l’allarme è scattato dalla società di sicurezza di Securonix. Si tratta nel detto di una...

