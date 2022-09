Atletica | Meeting di Padova | ottimo secondo posto per Fabbri nel peso

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) Si è concluso il 35°internazionale Città di, in cui a prendersi la scena è stato Leonardonella gara del. L’azzurro dopo più di un anno è riuscito a lanciare sopra i ventuno metri, arrivando a 21,16. La gara è stata vinta dall’americano Rogers Steen con 21,38 davanti proprio a, mentre quarta posizione per Nick Ponzio. Nei 400 ostacoli Dalilah Muhammad, la statunitense argento olimpico, si impone in 53?84 sulla giamaicana Andrenette Knight. Quarta la nostra Ayomide Folorunso con 55’40. Vittoria nei 400 uomini per Bryce Deadmon con 44’47, in una gara in cui arriva quinto Davide Re. Buona prestazione per il giovane romano Federico Riva nei 1500 in una giornata con poche soddisfazioni per i nostri rappresentanti. Rispettivamente quinta e sesta Derkach e Cestonaro nel ...