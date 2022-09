ASFO di Pordenone | Concorso per 4 Dirigenti Medico

(Di domenica 4 settembre 2022) L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale diha pubblicato un Bando diper l’assunzione di 4 Figure Professionali come Dirigenteper varie discipline, è previsto inserimento a tempo indeterminato. Bando diSono indette le seguenti selezioni: a)pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di tremedici - disciplina di ortopedia e traumatologia (giusto decreto n. 605 del 20 luglio 2022 - pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2022); b)pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente- disciplina di ...

ilgazzettino.it

... la Regione con il Dipartimento di prevenzione dell'e il sindaco di Chions, avevano deciso nei ... AREE PIÙ COLPITE È la provincia dila zona più colpita. Oltre a far registrare il primo ...IL PRESIDENTE Il presidente dell'Ordine della provincia di, anche lui medico di medicina ... In più l'ha dato la possibilità ai giovani laureati di aprire l'ambulatorio a proprie spese e ... West Nile, in Friuli c'è la prima vittima: una donna anziana vinta dal virus in ospedale Primo morto in Friuli Venezia Giulia per il virus del Nilo. Si tratta di una donna di 93 anni, residente a Chions. L’anziana, già colpita da altre patologie e fisicamente debilitata, ...PORDENONE - Lo studio è quasi terminato e a dare la spallata decisiva è stata la crisi energetica. Ovviamente sarà presentato verso la fine di settembre, così come ...