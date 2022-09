Arabia Saudita: diventa più facile ottenere il visto turistico (Di domenica 4 settembre 2022) Le ultime novità da conoscere sui viaggi in per i viaggiatori europei. Tutte le informazioni utili. Buone notizie per tutti coloro che desiderano viaggiare in Arabia Saudita. Il governo del Paese ha deciso di semplificare le procedure per ottenere il visto turistico. Le novità riguardano sia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 settembre 2022) Le ultime novità da conoscere sui viaggi in per i viaggiatori europei. Tutte le informazioni utili. Buone notizie per tutti coloro che desiderano viaggiare in. Il governo del Paese ha deciso di semplificare le procedure peril. Le novità riguardano sia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da un… - ilpost : In Arabia Saudita una donna è stata condannata a 45 anni di carcere per aver criticato il regime sui social media - Gabriel23322863 : @CottarelliCPI Io voglio zero sanzioni alla Russia come non ne ha avute mai l'America o come non ne ha l'Arabia Saudita.. Punto! - iammiammsimo : @DaniloApriglian Certo è stupenda! Mi rt anche, sei una brutta persona. Uno che scrive che Renzi tiene unita l'Arab… - MarchePinna : RT @SalazarYulia: Lei è stata troppo gentile! A lui dico che lo stesso vale per la comunità LGBT con il modello Ungheria oppure Arabia Sau… -