Almeno un italiano su quattro voterà Giorgia Meloni, ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale (Di domenica 4 settembre 2022) Non ci sono molti dubbi: Giorgia Meloni sarà il leader politico più votato e il primo papabile premier donna della storia italiana. Fratelli d’Italia veleggia attorno al 25%, un dato che potrebbe lievitare, anche attorno al 30% per effetto degli indecisi che decideranno nelle ultime ore di affidarsi alla possibile vincitrice delle elezioni politiche 2022. In questi giorni è tempo di sondaggi, gli ultimi prima del silezio elettorale. Il sondaggio settimanale di Termometro Politico – realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre – conferma la tendenza del centrodestra vicino al 50% con un vantaggio di quasi 20 punti su Letta e soci. Il partito di Giorgia Meloni nelle intenzioni di voto si conferma il soggetto politico più importante in ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 4 settembre 2022) Non ci sono molti dubbi:sarà il leader politico più votato e il primo papabile premier donna della storia italiana. Fratelli d’Italia veleggia attorno al 25%, un dato che potrebbe lievitare, anche attorno al 30% per effetto degli indecisi che decideranno nelle ultime ore di affidarsi alla possibile vincitrice delle elezioni politiche 2022. In questi giorni è tempo di, glidel silezio. Ilo settimanale di Termometro Politico – realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre – conferma la tendenza del centrodestra vicino al 50% con un vantaggio di quasi 20 punti su Letta e soci. Il partito dinelle intenzioni di voto si conferma il soggetto politico più importante in ...

