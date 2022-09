Almamegretta, concerto al tramonto al Dum Dum Republic (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – Un concerto al tramonto che si prevede già un “cult” dalla forte componente evocativa. La sua è una voce potente, che scuote gli animi. È uno dei timbri vocali più intensi e caldi della musica italiana. Ritornano al Dum Dum Republic RAIZ e gli Almamegretta: band che ha tracciato la storia dei grandi live del più famoso beach club della Costa del Cilento, regalando concerti spettacolari ai Dum Dum Lovers già nel 2015 e nel 2016, quando, cantando “Yes I Know My Way” in versione Alma in un tributo a Pino Daniele rivolto verso il mare, ha contribuito a creare uno dei momenti più intensi della poetica del Dum Dum. O ancora l’appassionato duetto con Fausto Mesolella alla Locanda del Mare, il porto d’inverno del Dum Dum Republic. L’impatto sonoro della piccola ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – Unalche si prevede già un “cult” dalla forte componente evocativa. La sua è una voce potente, che scuote gli animi. È uno dei timbri vocali più intensi e caldi della musica italiana. Ritornano al Dum DumRAIZ e gli: band che ha tracciato la storia dei grandi live del più famoso beach club della Costa del Cilento, regalando concerti spettacolari ai Dum Dum Lovers già nel 2015 e nel 2016, quando, cantando “Yes I Know My Way” in versione Alma in un tributo a Pino Daniele rivolto verso il mare, ha contribuito a creare uno dei momenti più intensi della poetica del Dum Dum. O ancora l’appassionato duetto con Fausto Mesolella alla Locanda del Mare, il porto d’inverno del Dum Dum. L’impatto sonoro della piccola ...

