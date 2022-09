Allerta meteo a Roma e nel Lazio domenica 4 settembre 2022: le previsioni di oggi (Di domenica 4 settembre 2022) Primo weekend di settembre all’insegna delle piogge. oggi, infatti, nel Lazio è prevista un’Allerta meteo di colore giallo per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici di Lazio meridionale, con quantitativi cumulati moderati, e da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Insomma, una tregua dal caldo. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO meteo Le zone colpite dal maltempo oggi nel Lazio Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 ore il Lazio dovrà fare i conti con il maltempo. E nessuna zona sarà esclusa. Stando alle previsioni, infatti, i temporali interesseranno le zone dei bacini costieri Sud, Nord, bacino del Liri e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Primo weekend diall’insegna delle piogge., infatti, nelè prevista un’di colore giallo per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici dimeridionale, con quantitativi cumulati moderati, e da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Insomma, una tregua dal caldo. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINOLe zone colpite dal maltemponelDalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 ore ildovrà fare i conti con il maltempo. E nessuna zona sarà esclusa. Stando alle, infatti, i temporali interesseranno le zone dei bacini costieri Sud, Nord, bacino del Liri e ...

ComuneNapoli : ???Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 8:00 e fino alle ore 20:00 di dome… - DPCgov : ???? Per domani, lunedì #29Agosto, allerta GIALLA meteo-idro in otto regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere… - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio domenica 4 settembre 2022: le previsioni di oggi - NotizieNews2 : Allerta meteo, bollettino giallo della Protezione civile in 9 regioni - CentroMeteoITA : #METEO - FORTI #TEMPORALI e rischio #NUBIFRAGI nelle prossime ore, scatta l'ALLERTA della Protezione Civile -