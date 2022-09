Allarme giallorosso in casa Roma | batosta contro l’Udinese | Mourinho ko 4-0

(Di domenica 4 settembre 2022) Pessima prestazione dellanel posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, la squadra diha manifestato evidenti problemi in difesa e nella costruzione del gioco, la gara in trasfertasi è conclusa con un rotondo 4-0. La partitai bianconeri ha fatto scattare il primo campanello d’ingiallorossa, in particolar modo è stata preoccupante la fase difensiva. Lasi schiera con Abraham, Pellegrini e Dybala,risponde con Success e Deulofeu. L’uomo in più della squadra di Sottil è ancora una volta Udogie, l’esterno apre le marcature dopo appena 5 minuti. Al 14? si registra la prima occasione per la, Dybala è pericoloso ma il portiere ...

Arriva la prima sconfitta per la Roma nella stagione 2022/2023 in Serie A. La squadra di José Mourinho è stata protagonista di un avvio di stagione molto positivo, in particolar modo hanno fatto la di ...In Roma-Monza i giallorossi conquistano la prima vittoria stagionale con più di un gol di scarto, ma l'infermeria si sta riempiendo ...